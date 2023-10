Video: IIT कानपुर में जमकर चली कुर्सियां, मची हर तरफ अफरातफरी, लोग कर रहे हैं ऐसे कमेंट्स...

Highlights आईआईटी कानपुर में बात-बात में कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर छात्रों ने चला दी फिर चारों तरफ हफरातफरी का माहौल पैदा हो गया इस घटने पर कुछ ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया

नई दिल्ली: आईआईटी कानपुर में हो रहे अंतरराज्यीय महाविद्यालय स्तर पर हो रहे कबड्डी मैच में माहौल अचानक बिगड़ गया। असल में दो टीमों के बीच कुर्सियां चल गई, लेकिन इस बीच दो गुटों में बहस तेज हो गई और फिर तीखी बहस झगड़े में बदल गई।

झगड़े में शामिल दो गुटों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और जमकर मारपीट भी की। इसके बाद क्या था किसी ने झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और यह देखते ही देखथे वायरल हो गया।

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिट्स प्लानी गोवा के छात्र आर्यन त्रिवेदी ने शेयर कर लिखा, "आईआईटी में क्लेश।" वहीं, दैनिक भास्कार रिपोर्ट्स की मानें तो 19वें अंतरराज्यीय महाविद्यालय स्तर पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल उद्घोष हो रहा है, जिसका आयोजन 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है।

इस इवेंट में 2500 छात्रों ने हिस्सा लिया, जो देशभर के 450 कॉलेज से कानपुर पहुंचे हुए हैं। इन सभी ने 75 विभिन्न खेलों में भागीदारी की।

खिलाड़ियों के बीच हुए विवाद का कारण अभी पता चल नहीं पाया है। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ये सभी एक दूसरे के खिलाफ कबड्डी मैच खेल रहे थे। इस बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि यह हिंसा में परिवर्तित हो गई। दो टीनों के बीच जमकर कुर्सियां चली हैं।

Kalesh in IIT Kanpur pic.twitter.com/J5QCeBmjRo

दैनिक भास्कर की मानें तो यह विवाद तब सामने आया, जब नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली और वाईएमसीए फरीदाबाद के छात्र कबड्डी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। वीडियो में छात्र एक-दूसरे को कुर्सियों से मार रहे हैं, जबकि छात्राएं इस बीच ऑडिटोरियम से बाहर जाती नजर आ रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर हुए वायरल वीडियो पर एक एक्स यूजर ने कहा, "ये देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग हैं"।

वहीं दूसरे एक्स यूजर ने कहा, "आईआईटी के छात्र इस तरह लड़ रहे हैं जैसे कि गुंडे आपस में भिड़ रहे हों। दुखी! ये स्पोर्टस्मैन हैं। कहां हैं इनकी आत्मा?"

तीसरा यूजर लिखता है, "ये तो कुछ भी नहीं है, अभी 5 दिन पहले हमारे बैच वालों ने जो कुटा है, सीनियर को रात के चार बजे।"

एक्स यूजर ने लिखा है कि आईआईटी कानपुर ने एक नया खेल इजात किया, जिसमें कुर्सियों से लड़ा जा सकता है।

वायर वीडियो पर एक यूजर ने लिख कर कहा, "यह तो मैं हूं"।

This is me pic.twitter.com/ciEkTJcI9G