दिल्ली के एक अस्पताल में हो रहे हवन का फोटो शेयर कर यूजर ने लिखा "भगवान हमें बचाएं", हॉस्पिटल ने खेद जताते हुए कही यह बात

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक फोटो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के एक अस्पताल में कथित तौर पर हवन किया जा रहा है। इस फोटो को एक संपादक द्वारा शेयर किया गया है जिसमें हवन करते हुए कुछ लोगों को देखा जा सकता है।

हालांकि यह फोटो दिल्ली के किस अस्पताल का है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन फोटो कहां कहा है, इसे लेकर तस्वीर शेयर करने वाले ने अपना ही दावा किया है। ऐसे में फोटो शेयर करने वाले यूजर के दावे की लोकमत हिंदी पुष्टी नहीं करता है। इस फोटो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर जमकर आलोचना कर रहे है।

वायरल हो रहे इस फोटो को द हिंदू के स्थानीय संपादक वर्गीस के जॉर्ज द्वारा शेयर किया गया है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली के किसी असप्ताल का है। फोटो में यह देखा जा रहा है कि एक जगह पर चार लोग बैठे है और वहां कथित रूप से हवन हो रहा है। जहां पर लोग बैठे हुए है वहां से कुछ दूरी पर एक व्हीलचेयर को देखी जा सकती है।

इस फोटो को शेयर करते हुए जॉर्ज ने लिखा है कि "भगवान हमें बचाएं। द्वारका में केंद्रीय वातानुकूलित @मणिपाल अस्पताल के अंदर सांस लेने में तकलीफ वाले एक मरीज के साथ।" ऐसे में इस पोस्ट को अब तक 87.37 लाख बार देखा जा चुका है। यही नहीं इस पोस्ट को आठ हजार लाइक्स और दो हजार रि-ट्वीट भी किया जा चुका है।

फोटो के वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन्स आने लगे और बहुत से यूजर्स इसकी आलोचना करते हुए दिखाई दिए है। इस पर बोलते हुए एक यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा है कि अस्पताल अपने स्मोक अलार्म को बंद कर रहा है ताकि हवन किया जा सके।

Dear Varghese, we want to extend our sincerest apologies concerning all the issues that you have faced. Please DM us your contact details and our team will get back to you as soon as possible. Regards, Manipal Hospitals