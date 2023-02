Cow Hug Day: बीजेपी सांसद को गाय द्वारा लात मारने का पुराना वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उड़ाया मजाक

नई दिल्ली: 14 फरवरी को 'काउ हग डे' के रूप में मनाए जाने को लेकर पशु कल्याण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव को एक गाय द्वारा लात मारने का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है।

पशु कल्याण बोर्ड ने कहा कि गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी, जिससे गाय के अत्यधिक लाभ को देखते हुए सामूहिक और व्यक्तिगत खुशी दोनों को बढ़ावा मिलेगा। नोटिस में कहा गया है, "सभी गाय प्रेमी 14 फरवरी को गौ माता के महत्व को ध्यान में रखते हुए और जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखते हुए गाय हग डे के रूप में मना सकते हैं।"

8 फरवरी को, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 14 फरवरी को "काउ हग डे" मनाने की भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की सिफारिश का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को गायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा,”काऊ हग डे।” फिल्ममेकर प्रकाश राज ने इस वीडियो पर कमेंट किया- शायद गाय अपने वैलेंटाइन का इंतजार कर रही थी।

