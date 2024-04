बेंगलुरु: 'अल्लाह हू अकबर कहो'... बीच सड़क पर युवकों ने तीन लोगों पर किया हमला, 'जय श्री राम' के नारे पर मचा बवाल

Viral Video: बेंगलुरु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीच सड़क पर कुछ युवक हंगामा कर रहे हैं। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है जिसमें कुछ युवक जय श्री राम का नारा लगाने का विरोध कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक जय श्री राम का नारा लगाने वाली एक कार को रोकते हैं और उसमें बैठे लोगों से जबरदस्ती करते हैं।

आरोपी कार सवार से जय श्री राम का नारा लगाने को मना करते हैं बल्कि बदले में अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने के लिए कहते हैं। घटना करीब 3:20 बजे की है। गौरतलब है कि विद्यारण्यपुरा के पास हुई जब डी पवन कुमार, बिनायका और राहुल, सभी 20 वर्ष के थे, अपनी कार में यात्रा कर रहे थे और "जय श्री राम" का नारा लगा रहे थे, तभी उन्हें मोटरसाइकिल पर दो लोगों ने रोका और कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनसे "जय श्री राम" के नारे न लगाने को कहा।

"No Jai Shri Ram, Only Allah Hu Akbar"



Shocking incident from Bengaluru, Karnataka.



3 Hindus travelling in a car with Sri Ram flag, were stopped by 2 men who forced them to say Allahu Akbar.



They abused him, later returned with 3 other men and assaulted Hindus. pic.twitter.com/E9od2WlPHY