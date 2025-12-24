VIDEO: बेंगलुरु में दिन दहाड़े युवती पर हमला, प्रपोजल ठुकराने पर मारा थप्पड़; CCTV में कैद हुआ वाकया

Bengaluru Viral Video: बेंगलुरु शहर से एक हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज से लिया गया है जिसमें युवती पर शख्स हमला कर रहा है। जिस दौरान यह घटना घटित हुई वहां, और लोग भी नजर आ रहे हैं हालांकि किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की।

मिली जानकारी के अनुसार, वह आदमी लगातार महिला पर रिलेशनशिप बनाने का दबाव डाल रहा था।

यह घटना 22 दिसंबर को दोपहर करीब 3:20 बजे हुई। फुटेज में दिख रहा है कि महिला एक स्कूटी के पास खड़ी है, जो शायद ऑनलाइन राइड थी, तभी आरोपी एक कार में मौके पर आता है। उसे महिला का पर्स लेते और चेक करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद वह महिला की तरफ बढ़ता है और उसे गलत तरीके से छूता है।

इसके बाद वह आदमी महिला के सिर और पीठ पर बार-बार मारता है और उसे सड़क पर घसीटता है। मौके पर दो-तीन लोग मौजूद होने के बावजूद, किसी ने भी पीड़िता की मदद के लिए दखल नहीं दिया।

आरोपी की पहचान नवीन कुमार के रूप में हुई है। एफआईआर के अनुसार, नवीन और पीड़िता की जान-पहचान 2024 में इंस्टाग्राम के ज़रिए हुई थी और वे फोन कॉल और मैसेज के ज़रिए रेगुलर संपर्क में थे। हालांकि, समय के साथ, नवीन कथित तौर पर महिला पर रिलेशनशिप बनाने का दबाव डालने लगा, जिसका महिला ने विरोध किया।

22 दिसंबर को, नवीन कथित तौर पर अपनी कार से महिला के PG अकोमोडेशन पर गया। जब उसने महिला को PG के बाहर खड़ा देखा, तो उसने उससे झगड़ा किया, उसे घसीटा और सबके सामने उस पर हमला किया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच जारी है।

