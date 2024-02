VIDEO: बिना हेल्मेट के व्यक्ति को रोकना पुलिस को पड़ा भारी, गुस्साए व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल की उंगली काट ली

Highlights बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया असल में पुलिस वाले ने उसे बिना हेलमेट के रोका था लेकिन, आरोपी ने वीडियो बनाने और पुलिस के चाबी निकालने पर उंगली काट ली

नई दिल्ली:बेंगलुरु से एक वीडियो सामने आया, जहां एक व्यक्ति को बिना हेलमेट के 2 पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ लिया। फिर, क्या था वो व्यक्ति गुस्से में आ गया और पुलिस के उसका वीडियो बनाने पर वह गुस्सा गया और उसने ट्रैफिक पुलिस वाले की उंगली पर वार करते हुए मुंह से कांट लिया।

कथित आरोपी व्यक्ति का नाम सय्यद सफी है, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने के कारण पकड़ा लिया और बिना हेलमेट के उसे विल्सन गार्डन 10 क्रॉस करने पर रोककर कागज मांगे और इसके बाद उसका वीडियो बनाया। जबकि, एक ट्राफिक हवलदार उसकी स्कूटी से दूर था और हेड कांस्टेबल सिद्धरामेश्वर कौजलगी नियम उल्लंघन पर उसका वीडियो बना रहे थे।

सामने आए वीडियो में 28 वर्षीय युवक को दोनों ट्रैफिक कांस्टेबल से भिड़ते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक कांस्टेबल ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और उसका वीडियो बनाने लगा, तभी युवक गुस्साया और उसने बिना देरी के उसपर हमला करते हुए, कांस्टेबल की उंगली काट ली। कथित तौर पर आरोपित व्यक्ति सय्यद सफी ने इसके जवाब में हेड कांस्टेबल का फोन उससे छीन लिया और पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं और फिर भागने का भी प्रयास किया।

वीडियो में आरोपी यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अस्पताल जा रहे थे इसलिए वह हेलमेट पहनना भूल गए और इस पर उन्होंने कहा कि अगर उनका वीडियो वायरल हो जाता है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है।

