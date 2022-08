'मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो!', जयराम रमेश ने वीडियो साझा कर जय शाह पर साधा निशाना, ट्विटर पर लोगों ने भी लगाई लताड़, जानें

Highlights रविवार एशिया कप 2022 का भारत और पाकिस्तान का पहला मैच था। टीम इंडिया ने 5 विकेट रहते ही पाकिस्तान पर जीत हासिल कर ली। स्टेडियम में मौजूद बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी भारत की जीत का जश्न मनाते दिखे लेकिन तिरंगा ना पकड़ने को लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है।

टीम इंडिया ने एशिया कप 2022 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया। इस जीत को हर कोई सेलिब्रेट करता दिखा। इस बीच स्टेडियम में मौजूद अमित शाह के बेटे जय शाह का एक वीडियो सामने आया है जिसमे वह जश्न के दौरान दिए जा रहे तिरंगे को लेने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर साझा कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनपर निशाना साधा है। वहीं ट्विटर पर भी लोगों ने जय शाह की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की है।

वीडियो में बीसीसीआई सचिव जय शाह टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते देखे जा सकते हैं। हार्दिक पंड्या ने आखिरी ओवर के चौथे गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को जैसे ही जीत दिलाई जय शाह खड़े होकर तालियां बजाकर इसका जश्न मनाते हैं। इस दौरान एक कर्मचारी जश्न मनाने के लिए उन्हें तिरंगा देता है लेकिन जय शाह लेने से इनकार कर देत हैं। जयराम रमेश समेत कई ट्विटर यूजर्स ने इस क्लिप को साझा करते हुए उनपर नाराजगी जाहिर की।

जयराम रमेश ने वीडियो साझा करते हुए व्यंग्य लहजे में लिखा- “मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो!”

वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता कृष्णांत ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अगर कोई गैर भाजपा नेता भारतीय ध्वज को थामने से मना करता तो पूरी भाजपा आईटी विंग उसे राष्ट्रविरोधी कह देती। और गोदी मीडिया उस पर दिन भर बहस करती....लेकिन सौभाग्य से यह शहंशाह के बेटे जय शाह हैं।

If it was any non bjp leader who refused to hold the Indian Flag, the whole of BJP IT Wing would have called Anti National and the Godi Media would have day long debates on it ....

Luckily its Shahenshah's Son Jay Shah pic.twitter.com/zPZStr2I3D — krishanKTRS (@krishanKTRS) August 28, 2022

इसके साथ ही टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने लिखा- भाजपा का तर्क है कि जय शाह ने कल रात तिरंगा नहीं पकड़ा था क्योंकि वह वहां एसीसी अध्यक्ष के रूप में थे और प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। उसी भाजपा ने पूर्व वीपी हामिद अंसारी को तब हाउंड किया जब उन्होंने (प्रोटोकॉल द्वारा सही ढंग से) गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झंडे को सलामी नहीं दी क्योंकि उन्होंने हेडगियर नहीं पहना था।

BJP argues Jay Shah didn’t hold the tricolor last night because he was there as ACC President & was following protocol.



The same BJP hounded former VP Hamid Ansari when he (correctly by protocol) didn’t salute the flag during Republic Day parade as he wasn’t wearing headgear. — Saket Gokhale (@SaketGokhale) August 29, 2022

हालांकि कइयों ने इसका बचाव भी किया। एक यूजर ने लिखा- बच्चों, सच्ची देशभक्ति ऐसी ही दिखती है। बिना साबित किए देश के लिए प्यार। झंडा लहराने जैसे सार्वजनिक प्रदर्शनों में शामिल होने से इनकार करना राष्ट्र-विरोधी नहीं है, इसका मतलब है कि आप एक विकसित इंसान हैं।

Kids, this is what true patriotism looks like.



Love for the country without needing to prove it. Refusal to indulge in public displays like flag waving is not anti-national, it just means you are an evolved human being.



- A Jay Shah fan ♥️ https://t.co/bAtHlxkuvI — meghnad 🔗 (@Memeghnad) August 29, 2022

भारत ने एशिया कप में अपने पहले मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। हार्दिक ने पहले गेंदबाजी में अपनी उपयोगिता साबित करते हुए चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिये जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को 19.5 ओवर में 147 रन पर समेट दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 गेंद में नाबाद 33 रन बनाये और रविंद्र जडेजा (29 गेंद में 35 रन) के साथ 52 रन की साझेदारी करके भारत को जीत दिलाई।

