ढिंचैक पूजा को गाने में इस लड़की ने दी कड़ी टक्कर, गाना सुनकर यूजर्स ने ढिंचैक पूजा को बताया बेहतर

Anam Ali Rap on Bharat Jodo Yatra: ढिंचैक पूजा अपने चंद गानों से रातोंरात पॉपुलर बन गई थीं। यहां तक की अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते उन्हें बिग बॉस में भी बुलाया गया। गायकी में भले सुर और ताल के मामलों में वह कोसों दूर हों, लेकिन 'सेल्फी मैंने ले ली आज..', 'दारू-दारू...' ये उनके ऐसे गाने हैं जिनको गारकर वे खूब लोकप्रिय हुईं।

अब ढिंचैक पूजा एक बार फिर से सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि इस बार कारण कुछ और ही है। दरअसल, हाल ही में अनाम अली नाम की लड़की ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक रैप सॉन्ग गाया है। उन्होंने इस गाने के वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है जिसे सुनकर सोशल मीडिया में यूजर्स ढिंचैक पूजा को उससे बेहतर बता रहे हैं।

ट्विटर पर अनाम अली के गाने के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए रुचि नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर ढिंचैक पूजा थी।

I think Dhinchak Pooja was better.. 🥹 https://t.co/5kruDk5seg