Amity University: कैमरे में कैद 'थप्पड़ कांड', देखें वीडियो

Highlights यूनिवर्सिटी कैंपस में महिला को जड़ दिए थप्पड़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नोएडा पुलिस ने कहा, विश्वविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच करेंगे

Amity University Noida: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला पर लगातार थप्पड़ मारा जा रहा है। महिला कई बार इसका विरोध करती है, लेकिन, व्यक्ति थप्पड़ मारना नहीं रोकता। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस से यह वीडियो सामने आया है।

A disturbing video has emerged online showing a girl being violently assaulted on Amity University campus in Noida. The footage, which has gone viral on social media, shows a man aggressively slapping and beating the woman. #ViralVideo#Noida#AmityUniversity#Girl#LokmatTimespic.twitter.com/DMcCs0IM6s