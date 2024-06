Viral VIDEO: हज के दौरान मक्का में काबा के सामने बुर्का पहनी महिला ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल

Highlights वीडियो में बुर्का पहनी एक महिला मक्का में काबा के सामने नाचती हुई दिखाई दे रही है महिला ने अपना चेहरा हिजाब से ढका हुआ था और वीडियो में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है यूजर्स महिला की आलोचना कर रहे हैं और उसके शर्मनाक कृत्य के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं

नई दिल्ली: हज मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र तीर्थयात्रा है और वे इस रस्म को बहुत सम्मान और आस्था के साथ निभाते हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बुर्का पहनी एक महिला मक्का में काबा के सामने नाचती हुई दिखाई दे रही है, जो मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। दुनिया भर के मुसलमान अपनी नमाज़ के दौरान काबा की ओर मुंह करके नाचते हैं और यह इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है।

काबा के सामने नाचती हुई महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दुनिया भर के मुसलमान महिला की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं। हज 2024 का सीजन शुरू हो चुका है और दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस रस्म को निभाने आते हैं, जिसे पैगंबर मुहम्मद ने अनिवार्य बताया है।

इंटरनेट यूजर्स महिला की आलोचना कर रहे हैं और उसके शर्मनाक कृत्य के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। महिला की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है और महिला के खिलाफ कार्रवाई की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। महिला ने अपना चेहरा हिजाब से ढका हुआ था और वीडियो में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।

With the #Hajj2024 season approaching, some scenes began to violate the sanctity of this month and hurt the feelings of millions of Muslims in these blessed days, especially since these scenes were taken in front of the Holy Kaaba. pic.twitter.com/O3r2f10boH