96th Oscar 2024: जॉन सीना मंच पर पहुंच गए न्यूड, सामने बैठे स्टार्स हुए हैरान, जानें आखिर ऐसा क्यों किया..

96th Oscar Awards 2024: ऑस्कर 2024 में सबको चकित करने वाले दृश्य देखने को मिला, जब जॉन सीना मंच पर बेस्ट कॉस्ट्यूम अवॉर्ड को देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन, इस दौरान वो बिल्कुल न्यूड थे, इसलिए सामने आया उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एंकर जिमी किमेल ने जॉन सीना को बेस्ट कॉस्ट्यूम अवॉर्ड के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पेश किया और संकेत दिया कि वह मंच पर नग्न दिखाई देंगे।

इसलिए मंच के सामने बैठे लोग पहले से सचेत हो गए, लेकिन मंच पर सामने आने से पहले जॉन सीना काफी झिझकते दिखे। ऑस्कर 2024 के मेजबान किमेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की और अंतत: उन्हें पुरस्कार देने के लिए मना लिया और मंच पर जॉन सीना पधार गए।

A naked John Cena and Jimmy Kimmel bicker on stage at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/1JYd5qth6F

दरअसल हुआ यूं कि होस्ट जिमी किमेल ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में अवॉर्ड्स बांटने की घोषणा कर दी। इसके लिए जॉन सीना को स्टेज पर बुलाया गया। वो पहले स्टेज के पीछे से झांके। इसके बाद बिना कपड़ों के स्टेज पर जा पहुंचे। उनके हाथ में विनर के नाम वाला लिफाफा था, जिससे उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट को ढंक रखा था। स्टेज पर पहुंचते ही जॉन ने कहा, ''कॉस्ट्यूम्स बहुत जरूरी हैं, शायद सबसे ज्यादा जरूरी।''

फिर मंच में अवॉर्ड की घोषणा करने से पहले जॉन सीना को एक खास तरह की कॉस्ट्यूम पहनाई गई, जिसके बाद उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम अवॉर्ड की घोषणा कर दी। यहां एक बात बता दें कि मंच पर पहले तो मंच के पीछे लाइटिंग देख रहे लोगों से लाइट ऑफ करने के लिए कहा गया। इसके बाद एक बड़े पर्दे जॉन सीना को पहनाया गया। फिर कंफर्ट महसूस करते हुए जॉन सीना ने पुरस्कार की घोषणा कर दी।

Here’s how John Cena went from fully naked (!!!) to partially clothed while costume design nominees reel played. Jimmy Kimmel really did help. #Oscarspic.twitter.com/dZPA7qmbgf