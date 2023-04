मुदुरै चिथिरई उत्सव: हर साल 94 वर्षीय नटराजन ऐसे ही भक्तों के लिए हिलाते हैं पंखा, 69 सालों से दे रहे हैं सेवा, देखें वीडियो

चेन्नई: मिलनाडु के मुदुरै में चिथिरई उत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में एक खास नजारा देखने को मिला है। उत्सव के दौरान एक 69 साल के बुजुर्ग को लोगों को पंखे डोलाते हुए देखा गया है। दावा है इस उत्सव में यह बुजुर्ग पिछले कई सालों से इस उत्सव में आता है और इसी तरीके से लोगों को बड़े पंखे से हवा खिलाते आ रहा है।

इस 94 साल के बुजुर्ग का नाम नटराजन है और वह लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए इसी तरीके से बड़े पंखे को डोलाता है। नटराजन की यह सेवा देख लोगों ने उन्हें पैसे भी दिए जिसे उन्हें स्वीकार करते और उसे लेकर उन्हें रखते हुए भी देखा गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि यह घटना मुदुरै में चिथिरई उत्सव का है। इस उत्सव में नटराजन नामक एक बुजुर्ग को देखा गया है जो वहां आए लोगों की गर्मी को दूर कर रहे है। वे एक बड़े से मोर के पंख से बने पंखे को लिए हुए है और जगह-जगह जाकर लोगों को पंखे का हवा खिला रहे है।

#WATCH | Tamil Nadu: Natarajan, a 94-year-old man, uses peacock feathers to fan devotees coming to the Chithirai festival in Madurai. He says that has been doing this for the past 69 years to offer the devotees some respite from the heat. pic.twitter.com/33zxyLCarY