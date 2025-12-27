टीसीएस से लेकर अमेज़न तक एआई के कारण मार्केट में बदलाव के बीच इन आईटी कंपनियों ने 1,00,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

By रुस्तम राणा | Updated: December 27, 2025 20:49 IST

नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मार्केट को बदलने के बीच, पिछले साल की मुश्किलों के बाद दुनिया भर में टेक कंपनियों में छंटनी जारी है, जिसमें 100,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ चली गईं।

हालांकि पिछले कुछ हफ़्तों में छंटनी की रफ़्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन इसका असर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट लेऑफ़्स ट्रैकर Layoffs.fyi के अनुसार, 551 टेक कंपनियों से लगभग 122,549 टेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

कुछ सबसे बड़ी छंटनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), सेल्सफोर्स, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट में हुई हैं - जिनसे कुल मिलाकर सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

ये नौकरियाँ अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी होती हैं, क्योंकि कंपनियाँ महंगाई और टैरिफ से बढ़ती लागत के बीच खर्च कम करने के तरीके ढूंढ रही हैं। ऐसे समय में, कम कर्मचारियों को काम पर रखना और AI पर निर्भर रहना कंपनियों के लिए एक आकर्षक शॉर्ट-टर्म समाधान लग सकता है।

Apple से Amazon तक - AI की वजह से किन कंपनियों ने नौकरियाँ कम की हैं?

कई बड़ी टेक कंपनियों ने इस साल बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। इन छंटनी के कुछ खास उदाहरणों में शामिल हैं:

— Amazon: ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी ने इस साल अक्टूबर में अपने इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा की, जिसमें 14,000 कॉर्पोरेट नौकरियाँ खत्म कर दी गईं, क्योंकि कंपनी अपने "सबसे बड़े दांव" में और ज़्यादा निवेश करना चाहती है, जिसमें AI भी शामिल है।

— Microsoft: अमेरिका की टेक दिग्गज कंपनी ने 2025 तक कुल 15,000 नौकरियाँ कम की हैं, और इसकी सबसे हालिया रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा जुलाई में हुई, जिसमें 9,000 कर्मचारियों की नौकरियाँ चली गईं।

— TCS: भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी भी अपने कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। इसने अपने वर्कफोर्स में 2% की कमी की घोषणा की, जो लगभग 12,000 नौकरियों के बराबर है, जिससे देश की IT इंडस्ट्री में हलचल मच गई। कंपनी ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि नौकरियों का जाना AI रिप्लेसमेंट की वजह से था, और इस कदम के पीछे असली वजह स्किल्स में कमी और बदलते बिजनेस मॉडल को बताया।

— इंटेल: चिप बनाने वाली कंपनी ने जुलाई में घोषणा की थी कि उसने अपने 15% कर्मचारियों की छंटनी का काम लगभग पूरा कर लिया है। 2024 के आखिर में इंटेल में 109,800 लोग काम करते थे, जिनमें से 99,500 को 'कोर कर्मचारी' के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। हालांकि, चिप बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वह साल के आखिर तक लगभग 75,000 कोर कर्मचारियों के साथ काम करना चाहती है।

— सेल्सफोर्स: कंपनी के CEO मार्क बेनिऑफ ने सितंबर में कन्फर्म किया था कि AI की मदद से कंपनी में 4,000 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की छंटनी की गई है। उन्होंने गर्मियों में बताया था कि कंपनी में AI पहले से ही 50% तक काम कर रहा है। हालांकि, कुछ हालिया खबरों से यह भी पता चलता है कि इन छंटनी के साथ-साथ सेल्सफोर्स और भी स्टाफ हायर करने की योजना बना रही है।

— HP: नवंबर में, PC बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वह 2028 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रही है, क्योंकि उसका मकसद ऑपरेशन्स को बेहतर बनाना और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेज़ी लाने, कस्टमर सैटिस्फैक्शन को बेहतर बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्कफ़्लो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना है।

— Apple: ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, iPhone बनाने वाली कंपनी Apple ने नवंबर में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में दर्जनों सेल्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो इस टेक दिग्गज के लिए नौकरी में कटौती का एक दुर्लभ मामला है। हालांकि, सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है।

— Meta: खबरों के अनुसार, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अक्टूबर में कहा था कि वह नए प्रोडक्ट्स को तेज़ी से बनाने के मकसद से अपने AI डिवीज़न में 600 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है।

— Google: टेक दिग्गज कंपनी ने अक्टूबर में अपने AI एजेंडा को तेज़ करने की अपनी लगातार कोशिश के तहत डिज़ाइन से जुड़े पदों पर काम करने वाले 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एक महीने पहले, कंपनी ने कथित तौर पर जेमिनी और AI ओवरव्यू सहित अपने AI प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले 200 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर को भी नौकरी से निकाल दिया था।

— Verizon: अमेरिकी वायरलेस कैरियर ने नवंबर में घोषणा की कि वह 13,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा, जो लागत कम करने और ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर करने की योजनाओं के कारण कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी छंटनी है।

— Siemens: जर्मन टेक फर्म ने मार्च में अपने डिजिटल इंडस्ट्रीज़ बिज़नेस में 5,600 नौकरियाँ खत्म कर दीं। यह छंटनी दुनिया भर में डिजिटल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले 68,000 लोगों में से 8% से थोड़ी ज़्यादा है।