Uttarkashi Tunnel Collapse: मुख्यमंत्री धामी ने दिया आश्वासन, बोले- "सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर हो रहा काम"

Highlights उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने का काम 10 दिनों से जारी है। सुरंग के अचानक ढहने के बाद से मजदूरों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह सीएम धामी ने कहा कि युद्धस्तर पर बचाव कार्य चल रहा है बचावकर्मियों ने किसी तरह से 6 इंच की पाइप अंदर डालकर लोगों तक खाना पहुंचाया है

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने का काम 10 दिनों से जारी है। सुरंग के अचानक ढहने के बाद से मजदूरों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है।

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी श्रमिकों को निकालने के लिए सुरक्षित रूप से युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।

सीएम धामी ने जानकारी दी कि उत्तरकाशी के सिल्क्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान के तहत मलबे के पार 6 इंच व्यास की एक पाइपलाइन सफलतापूर्वक बिछा दी गई है। अब इसके माध्यम से आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को आसानी से खाद्य सामग्री, दवाएं और अन्य सामान भेजा जा सकता है।

पाइप पहुंचने के बाद श्रमिकों को बोलत में भरकर दाल और खिचड़ी पहुंचाई गई है। गौरतलब है कि सभी श्रमिक सुरंग के अंदर सुरक्षित हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें उन्हें सुरक्षित देखा जा सकता है।

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel collapse: Rescue workers try to establish contact with the trapped workers through walkie-talkie.



(Video Source: District Information Officer) pic.twitter.com/eGpmAmwQep