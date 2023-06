उत्तराखंड के रुड़की में युवक की हत्या से बवाल; पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, धारा 144 लागू

Highlights रुड़की में युवक की हत्या के बाद बवाल पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव इलाके में धारा 144 लागू

रुड़की: उत्तराखंड के रुड़की के बेलरा गांव में एक युवक की हत्या के बाद मचे बवाल के बीच प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है।

युवक की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें कई लोग और पुलिस अधिकारी घायल हो गए। ऐसे में स्थिति को काबू में करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है।

गौरतलब है कि कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें लगभग आधा दर्जन पुलिस कर्मी घायल हो गए। दरअसल, सोमवार को गांव के एक युवक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।

हत्या के गुस्साएं लोगों ने कुछ वाहनों में भी आग लगा दी गई, जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

#WATCH | Uttarakhand: Section 144 imposed after a clash broke out between police and villagers in Belra village of Roorkee



One person had died and they (villagers) are alleging that the person was murdered but nothing was found in the investigation. Some miscreants pelted stones… pic.twitter.com/yGoQdbrfm0