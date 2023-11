Uttarakhand Foundation Day: 23वां स्थापना दिवस मना रहा उत्तराखंड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई, ‘देवभूमि’ की तारीफ करते लिखा...

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को समृद्ध करने में इस प्रदेश का योगदान अमूल्य है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नये राज्य के रूप में स्थापित किया गया था।

Uttarakhand Foundation Day: उत्तराखंड आज, 9 नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। राज्य स्थापना दिवस को लेकर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम देहरादून की पुलिस लाइन में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस परेड को संबोधित किया। मैं उत्तराखंड के सभी लोगों को निरंतर विकास की शुभकामनाएं देती हूं। राज्यपाल के मार्गदर्शन और सीएम के सक्रिय नेतृत्व से राज्य को दिशा और ताकत मिल रही है। मैं राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देती हूं।

