"राहुल बाबा तंज कसते हुए कहते थे, 'मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे', आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि तारीख 22 जनवरी है", मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में बोले अमित शाह

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनरज मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पर हमला बोला। शाह ने कहा, "जब मैं 2014-19 तक पार्टी अध्यक्ष था, तो राहुल बाबा मुझ पर तंज कसते थे और कहते थे 'मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।' उन्होंने आगे तारीख बताते हुए कहा कि तारीख 22 जनवरी है और पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भाजपा नेता ने कहा, यहां सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार आपको अयोध्या ले जाएगी।

#WATCH | Jabalpur, Madhya Pradesh: Union Home Minister Amit Shah says, "When I was the party president from 2014-19, Rahul Baba used to taunt me and say 'Mandir vahi banayenge, tithi nahi batayenge'. Today I want to tell him that the date is 22nd January and PM Modi will perform… pic.twitter.com/E2uLpycQW9