Uttarkashi tunnel rescue: टनल से निकले यूपी के 8 श्रमिक से मिले सीएम योगी, श्रमिकों को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित, उपहार भी दिए, देखें वीडियो

Highlights टनल हादसे में फंसे उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक सकुशल वापस लौटे हैं. अब अब आप सभी अपने घरों को जा रहे हैं. सीएम ने सभी श्रमिकों के साहस और धैर्य की सराहना.

Uttarkashi tunnel rescue: उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों से शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मुलाक़ात की.

इस मुलाक़ात के दौरान सीएम योगी ने श्रमिकों से उनका हाल भी जाना और मुश्किल घड़ी में श्रमिकों ने किस तरह इसका सामना किया इसके विषय में उनके अनुभवों को भी सुना. श्रमिकों के 17 दिनों के अनुभवों को सुनकर सीएम योगी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता हो रही है कि टनल हादसे में फंसे उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक सकुशल वापस लौटे हैं और अब अब आप सभी अपने घरों को जा रहे हैं.

सीएम ने सभी श्रमिकों के साहस और धैर्य की सराहना और कहा कि यूपी सरकार हर मुश्किल समय में अपने लोगों के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी. सीएम ने सभी श्रमिकों को प्रदेश सरकार की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उन्हें मिठाई तथा अन्य उपहार भी दिए.

#WATCH | On the return of a worker who was rescued from the Silkyara tunnel to his native place, his mother says, "...We will celebrate as our son returns... I feel good (that he was rescued)..." pic.twitter.com/Q0sq4s0XLJ — ANI (@ANI) December 1, 2023

श्रमिकों ने बताया टनल के भीतर का हाल:

गौरतलब है कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के कुल 8 श्रमिक फंस गए थे. इन श्रमिकों को 17वें दिन टनल के बाहर निकाला जा सका. इन श्रमिकों ने सीएम योगी को बताया कि जब हादसा हुआ तो उन्हें लगा कि ऑक्सीजन पाइप में कुछ डैमेज हुआ है. हम जब आगे गए तो देखा सामने से मलबा आ रहा है.

#WATCH | On the return of a worker who was rescued from the Silkyara tunnel to his native place, his wife, Bhumika Chaudhary, says, "...I am very happy... We will celebrate Diwali today..." pic.twitter.com/F0Jy0pKlnG — ANI (@ANI) December 1, 2023

फिर हमारा हिम्मत टूट गया. श्रमिकों ने बताया कि जिस जगह वह फंसे थे, उस जगह टनल की लंबाई ढाई किमी तक थी और चौड़ाई 14 मीटर थी. टनल में इतनी ऑक्सीजन थी कि हम दो-तीन दिन तक वहां रह सकते थे. अगर बाहर से खाने-पीने की सामग्री और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती तो हमारा जीवन भी बंद हो जाता.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue: UP CM Yogi Adityanath interacts with the 8 workers who hail from UP, in Lucknow. They were among the 41 workers who were trapped in the Uttarkashi tunnel for 16 days pic.twitter.com/xk53Y8bNqu — ANI (@ANI) December 1, 2023

उन्होंने बताया कि कंपनी और सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अंदर एक मिनट भी लाइट नहीं गई. प्रदेश सरकार की ओर से जब एक अधिकारी ने अंदर उनसे बात की तो पता चला कि सिर्फ भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश की सरकार भी हमें बचाने के लिए मुस्तैद है तो हम सब यूपी वालों को बहुत तसल्ली मिली. बातचीत के दौरान श्रमिकों ने भी प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के लिए सीएम का धन्यवाद दिया.

#WATCH | Shravasti, Uttar Pradesh: Families decorate homes to welcome the workers who were rescued from the Silkyara tunnel as they return to their native places. pic.twitter.com/auQWeVVq1k — ANI (@ANI) December 1, 2023

सीएम से मिलकर अच्छा लगा:

श्रावस्ती के जय प्रकाश ने सीएम योगी से मिलने के बाद कहा कि उन्हें सीएम योगी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है. सीएम साहब ने जिस तरह हौसला बढ़ाया है उससे बहुत मोटिवेशन मिला है. लखीमपुर खीरी के मंजीत ने भी कहा कि सीएम योगी से मुलाकात बहुत अच्छी रही.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue: UP CM Yogi Adityanath meets the 8 workers who hail from UP, in Lucknow. They were among the 41 workers who were trapped in the Uttarkashi tunnel for 16 days pic.twitter.com/rA8XjOMs1N — ANI (@ANI) December 1, 2023

उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. कभी नहीं सोचा था की एक दिन सीएम योगी से मिल सकूंगा. मिर्जापुर के अखिलेश कुमार का भी कुछ ऐसा ही कहना था. उन्होने कि सीएम योगी सरकार की ओर से उनकी सकुशल वापसी के जो प्रयास किए गए, उससे हम सभी बहुत खुश हैं.

Web Title: Uttarkashi tunnel rescue UP CM Yogi Adityanath interacts 8 workers hail from UP 41 workers trapped Uttarkashi tunnel for 16 days see video