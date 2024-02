UP Police Admit Card 2024: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शहरों की डिटेल जारी, जानें किस जिले में, किस तारीख को और किस शिफ्ट में है परीक्षा, ऐसे चेक करें

Highlights भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आगामी 13 फरवरी को जारी होंगे बोर्ड ने 10 फरवरी को कांस्टेबल परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी सहायता के लिए 044-47749010 पर संपर्क कर सकते हैं

UP Police Constable Admit Card: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 10 फरवरी को कांस्टेबल परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्री-एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड अपडेट और अन्य विवरण देख सकते हैं। अब यह आसानी से उपलब्ध है। भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आगामी 13 फरवरी को जारी होंगे लेकिन जिन उम्मीदवारों ने फार्म भरा है वो सब उन शहरों की डिटेल्स चेक कर सकते हैं जहां परीक्षा होनी है। परीक्षा किस जिले में, किस तारीख को और किस शिफ्ट में है ये जानकारी अब उपवब्ध है।

यहां जाकर देखें

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट - uppbpb.gov.in पर सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए लिंक सक्रिय कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए नीचे दी गई जानकारी बेहद अहम साबित हो सकती है। कांस्टेबल पद के लिए 17 और 18 फरवरी को होने वाली लिखित परीक्षा में कुल 48 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक।

उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने शहर का विवरण देख सकेंगे। वेबसाइट पर जाने पर आपको लिखा देखने को मिलेगा- ' Advance Information for Allotment of Exam Centre District for OMR based examination for the post of Constable (CIVIL POLICE) - 2023 is published'

जो उम्मीदवार अपने शहर का विवरण डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, वे किसी भी सहायता के लिए 044-47749010 पर संपर्क कर सकते हैं।

यूपीपीआरपीबी प्री एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्री-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - https://uppbpb.gov.in पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध एग्जाम सिटी लिंक पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलेगा जहां आपको 'city intimation' लिंक पर क्लिक करना होगा।

पूछे गए विवरण दर्ज करें

यूपी पुलिस परीक्षा विवरण देखें

यूपी पुलिस 60 हजार कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे।

Web Title: UP Police Constable Admit Card 2024 Information for Allotment of Exam Centre District