यूपी विधानसभाः योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बहस, सपा मुखिया ने कहा-सांड संभाले नहीं पा रहे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे?, शिवपाल के प्रति सहानुभूति जताई सीएम ने

लखनऊः देश की संसद में शुक्रवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी बहस चल रही थी, वही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी शुक्रवार समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी तीखी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला.

जिसके चलते अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किसानों की आय दोगुनी करने, वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और टमाटर चोरी होने जैसे मुद्दों पर कई सवाल खड़े किए. वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि आप तो जन्म से ही चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं.

#WATCH | UP CM Yogi Adityanath in the UP Assembly, "I was listening to the speech of the opposition. After that, I realized that the mandate in 2014, 2017, 2019 and 2022 by the people wasn't without a reason...Opposition isn't aware of the ground issues. People who are fed with a… pic.twitter.com/5LGeWlp3LN — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 11, 2023

आप दलित-आदिवासियों का दुख नहीं समझते. आप किसानों का दुख नहीं समझ सकते. आपने शिवपाल यादव के साथ न्याय नहीं हुआ और आपके कार्यकाल में सांड बूचड़खानों में होते थे. आज ये पशुधन का हिस्सा हैं.

सांड संभाले नहीं पा रहे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बनाएंगे?: अखिलेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था. और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सत्र के दौरान योगी सरकार से एक ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी और सांड से मरने वालों की संख्या पर सवाल किए. उन्होंने कांवड़ और ताजिया ले जाते समय जिनकी मौत हुई उन्हें मुआवजा देने की मांग की.

उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाए कि सूबे की सरकार ने अभी तक एक भी नई मंडी नहीं बनवाई. सरकार महंगाई पर कभी बात नहीं करती. बढ़ती टमाटरों की कीमत पर बात नहीं करती. अभी तक किसानों को गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं किया?

#WATCH | Lucknow: In Uttar Pradesh Assembly, Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, "...An employee of the Leader of the Houses' office lost his life after his vehicle collided with an animal...If he is not safe then what security arrangements are there for the… pic.twitter.com/7dLhSLbGOd — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 11, 2023

योगी सरकार से यह सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार के वर्ष 2027 तक यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संबंधी विजन पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार से सांड संभाले नहीं जा रहे हैं तो वो 1 ट्रिलियन इकोनामी दावा कैसे कर रही है? जबकि सूबे की सरकार अपनी मर्जी का डीजीपी नहीं बना पा रही है?

#WATCH | "CM and BJP are constantly looking to create rifts among societies and people... These people follow divide and rule policy. Nobody is falling prey to their trap... How would you reach one trillion economy without farmers and providing support to the agriculture sector?"… pic.twitter.com/wYnstRJcrG — ANI (@ANI) August 11, 2023

अखिलेश यादव का यह भी कहना था कि प्रदेश में सांड से मारने वालो की लंबी सूची है. भ्रष्टाचार और बेरोजगारी यूपी की पहचान बन गया है. बिना नौकरी दिए, बिना किसानों की मदद के यूपी कैसे 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला राज्य बन सकता है ? योगी सरकार से यह सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा और ताजिया ले जाते समय जिन लोगों की जान गई उन्हें एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का अपने अंदाज में जवाब दिया. दुष्यंत के लिखे इन शब्दों, ‘तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं.’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश यादव आरोपों का जवाब देना शुरू किया.

कहा कि अखिलेश यादव ने किसानों को सांड से हो रही परेशानी का जिक्र किया है. तो वह यह जाना लें कि आप जिस सांड की बात आज सदन में कर रहे हैं वो आपके कार्यकाल में बूचड़खानों में होते थे. आज ये पशुधन का हिस्सा हैं. हमारे लिए साड़ प्रिय है, हम नंदी के रुप में उसे पूजते हैं. वास्तव में आप (अखिलेश) तो जन्म से ही चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath speaks on encephalitis; says, "...Samajwadi Party got the opportunity to work as the CM four times in Uttar Pradesh...What did you do all this time? You found no solution for the same. I am proud to tell you that in our first tenure… pic.twitter.com/OOJAVE3aFu — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 11, 2023

आप दलित और आदिवासियों का दुख नहीं समझते. आप किसानों का दुख नहीं समझ सकते. अरे आप तो शिवपाल यादव की कीमत नहीं समझ सकते. शिवपाल यादव के साथ अन्याय हुआ है. शिवपाल ही आप उन्हें (अखिलेश) समझाएँ. इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव द्वारा गोरखपुर में बाढ़ को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब दिया.

#WATCH | UP CM says, "...Does the facility of Ayushman Bharat not include people of UP?...For you, they may be caste, vote bank issue but for us, people of UP are family...."



"...People didn't vote for you, they rejected you once again....2024 mein khaata bhi nahi khulne wala." pic.twitter.com/RVkcxhz8t8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 11, 2023

उन्होंने कहा कि बाढ़ के नाम पर अखिलेश को गोरखपुर का जलभराव दिखा. वास्तव में ये (अखिलेश ) गरीब, किसान का दर्द नहीं समझेंगे. पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया यह पूरा प्रदेश जानता है. चौधरी चरण सिंह की बातों को अगर समाजवादी पार्टी ने जरा सा भी ध्यान दिया होता इनके शासन काल मे सर्वाधिक किसान आत्महत्या न करते.

