UP Board Result 2024: सीतापुर की प्राची निगम ने किया टॉप, 12वीं और 10वीं में इतने फीसदी छात्र हुए पास

UP Board Result 2024: उत्तर प्रदेश की कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड के एग्जाम के नतीजे जारी हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हेडक्वार्टर में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। रिजल्ट लिंक भी upresults,nic.in और results.upmsp.edu.in एक्टिव हो गई हैं। क्योंकि इसके जरिए सभी छात्र अपने नतीजे देख पाएंगे। लेकिन, इसे देखने के लिए छात्रों को अपने लॉग-इन डिटेल्स भी डालनी होगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) के अध्यक्ष महेंद्र देव और बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से परिणामों का खुलासा किया।

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) has announced the results of the Matric (Class 10) and Intermediate (Class 12) board examinations for 2024 today.



The pass percentage of students in Class 10 has been recorded as 89.5 per cent, while the pass percentage recorded…