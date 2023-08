Hindu Gaurav Diwas: 'हिंदू गौरव दिवस' पर पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं, सीएम योगी ने कहा-अपनी राजगद्दी प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित कर दी थी, देखें वीडियो

Highlights कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित 'हिंदू गौरव दिवस' समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने अपनी राजगद्दी प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित कर दी थी। आज प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।

अलीगढ़ः यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्य तिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम 'हिंदू गौरव दिवस' पर यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए।

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास, विरासत का सम्मान और भारत की राष्ट्रीयता का विकास। हम राज्य और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। यहां के लोगों को एहसास हुआ कि किस तरह की सुरक्षा और सुशासन होना चाहिए।

#WATCH | Aligarh, Uttar Pradesh: On the second death anniversary of former UP CM Late Kalyan Singh, UP CM Yogi Adityanath says, "Today we are remembering former UP CM Late Kalyan Singh on the 'Hindu Gaurav Diwas'. He put a lot of effort into the development of the state, respect… pic.twitter.com/sH0XgTFmMZ