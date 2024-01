Australia Open 2024: सुमित नागल ने विश्व के नंबर 31 अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराया

Highlights ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 ने सुमित नागल ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को हार का स्वाद चखाया दूसरे राउंड में सुमित ने अलेक्जेंडर को 6-4, 6-2 , 7-6 के सीधे सेटों से हरा दिया है दूसरे दौर में सुमित का मुकाबला मैकेंजी मैक्डोनाल्ड और शांग जुनचेंग के विजेता से होगा

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 नतीजे आ गये हैं और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागाल ने विश्व के नंबर 31 खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुब्लिक को 6-4, 6-2 , 7-6 से दूसरे राउंड में हरा दिया है। दूसरे दौर में सुमित का मुकाबला मैकेंजी मैक्डोनाल्ड और शांग जुनचेंग के विजेता से होगा।

नागल 1989 ऑस्ट्रेलिया ओपन में रमेश कृष्ण के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले पहले ऐसे प्लेयर है, जिन्होंने यह रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय सिंगल्स प्लेयर ने स्लोवाकिया के एलक्स मोलकान को हराया, अपने करियर में चौथी बार मेजर के मुख्य ड्रॉ में पहुंचने के लिए एक भी सेट नहीं गंवाया।

नागल की बढ़ती चोट के कारण उन्हें 122 रैंक हासिल हो गई थी, इन्हीं वजहों से टॉप 500 में से बाहर निकाला गये थे। अपने क्वालीफाइंग अभियान के दौरान वह अच्छी स्थिति में दिखे और उन्होंने अपने तीन मैचों में एक भी सेट नहीं गंवाया।

नागल खुद 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम के एकल मुख्य ड्रॉ में खेलने वाले आखिरी भारतीय थे, उन्हें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के एक खिलाड़ी के लिए आरक्षित एकल वाइल्डकार्ड प्राप्त हुआ था। 2020 यूएस ओपन में, नागल सात साल पहले सोमदेव देववर्मन के बाद किसी ग्रैंड स्लैम में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने।

#WATCH | India's Sumit Nagal beats No. 31 seed Alexander Bublik 6-4 6-2 7-6(5) at the Australian Open.



(Video: Australian Open) pic.twitter.com/Ffe5rIAOhZ