मुश्किल में अनुपमा! वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स कर रहे पुलिस से शिकायत, जानें क्या है मामला...

Rupali Ganguly: छोटे पर्दे के एक जाने माने नाम अनुपमा को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल अनुपमा के नाम से मशहूर रुपाली गांगुली अपने एक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अनुपमा यानी कि रुपाली एक स्कूटी पर सवार हैं और एक इवेंट से निकल रही हैं। वीडियो में रुपाली बहुत जल्दी में दिख रही हैं। यह वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है जब रुपाली को मुंबई में ही एक इवेंट को अटेंड करना था।

वारयल वीडियो में दिख रहा है कि वह एक स्कूटी पर सवार होकर निकल रही हैं। स्कूटी कोई और नहीं बल्कि उनके मैनेजर चला रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के हेलमेट न पहनने को लेकर उनकी खिंचाई की है। वीडियो में दिख रहा है कि रुपाली सजी धजी हुई हैं। लेकिन न जाने किस वजह से वह अचानक अपने मैनेजर के साथ स्कूटी पर सवार होकर निकल जाती हैं। यहां तक कि उन्होंने वहां खड़े पैपराजी को देखकर भी कोई फोटो क्लिक नहीं कराई और जल्दी में निकल गई।

#Anupamaa@TheRupali Mam going on bike to avoid traffic 😘😆

She's such a cutie pie 😍❤️😘

My Queen is a real Rockstar ❤️🔥👏#RupaliGanguly@TheRupalipic.twitter.com/unOxvmNW2O