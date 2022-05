बेंगलुरुः कन्नड़ टीवी अभिनेत्री चेतना राज की प्लास्टिक सर्जरी के बाद हुई मौत, माता-पिता ने अस्पताल पर किया केस

Highlights अभिनेत्री 'फैट-फ्री' प्लास्टिक सर्जरी कराने को लेकर बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी सर्जरी के बाद चेतना के फेफड़ों में पानी भरने लगा था अभिनेत्री के माता-पिता ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है

बेंगलुरुः कन्नड़ टीवी अभिनेत्री चेतना राज का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेत्री 'फैट-फ्री' प्लास्टिक सर्जरी कराने को लेकर बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी। बताया जा रहा है कि सर्जरी के बाद चेतना के फेफड़ों में पानी भरने लगा था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेत्री अपने परिवार के सदस्यों को बताए बिना अस्पताल में भर्ती हो गई थी। बकौल चेतना राज के पिता, वह उन्हें बताए बिना सर्जरी के लिए गई थीं। चेतना के माता-पिता का दावा है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है। उनके माता-पिता ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कराया है।

Kannada TV actress Chethana Raj, 21, dies during plastic surgery at a private hospital



