Bigg Boss 17: पार हो गई अश्लीलता की सभी हदें, कंबल में समर्थ-ईशा का इश्क!

Highlights बिग बॉस-17 को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं सलमान खान के शो में अश्लीलता की सभी हदें हुई पार ईशा को जबदरस्ती पकड़ते हुए पाए गए समर्थ जुरेल, किया किस

Samarth Jurel Kisses Isha Malviya: सलमान खान बिग बॉस-17 को होस्ट कर रहे हैं और उनके शो में घर के सदस्य अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं। गुरुवार को टीवी पर प्रसारित हुआ एपिसोड देखकर दर्शक शर्म से लाल हो गए हैं। दरअसल, बिग बॉस के घर में ईशा मालीवीय और समर्थ जुरेल बतौर प्रेमी-प्रेमिका के तौर पर इश्क लड़ा रहे हैं।

समर्थ ईशा को अपनी ओर खींचते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद कंबल में ईश्क का डबल डोज लिया जाता है। हालांकि, दर्शकों को दोनों के बीच की कैमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है। क्योंकि घर के अंदर दोनों में अकसर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन, प्यार भी दोनों में गजब का देखने को मिलता है।

Samarth is beginning to look creepy with all the seemingly forced kissing & touching he does with Isha

He might be thinking it’s looking funny on Screen but it looks grose