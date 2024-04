मुनव्वर फारुकी पर फेंके गए अंडे; पब्लिक के हमले से कॉमेडियन ने खोया आपा, मुश्किल से बची जान, देखें वीडियो

Munawar Faruqui Viral Video: बिग बॉस 17 के विनर और मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। विवादों से घिरे कॉमेडियन इस बार बारी मुसीबत में फंस गए, जब वह इफ्तार पार्टी के लिए मोहम्मद अली रोड पहुंचे। मुनव्वर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह मीनारा मस्जिद स्थित एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे लेकिन अचानक उन पर भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने कॉमेडियन के ऊपर अंडे की बारिश कर दी। इस दौरान भीड़ में मुनव्वर फंस गए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना मंगलवार आधी रात के आसपास मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक रेस्तरां मालिक द्वारा कथित तौर पर अंडे फेंकने के बाद कैमरे पर घटना कैद हो गई। इस दौरान मुनव्वर फारुकी ने अपना आपा खो दिया जिसका वीडियो सामने आया है।

गौरतलब है कि रेस्टोरेंट के मालिक और उनके पांच स्टाफ सदस्यों पर अराजकता पैदा करने और मुनव्वर पर कथित तौर पर अंडे फेंकने का मामला दर्ज किया गया है।

न्यूज 18 की खबर के अनुसार, आरोपियों ने मुनव्वर को इफ्तार के लिए मीनारा मस्जिद इलाके में अपने रेस्तरां में आमंत्रित किया था, लेकिन स्टैंड-अप कॉमेडियन पास के एक अन्य भोजनालय में चले गए इसलिए उन्होंने उस पर अंडे फेंके।

A resturant owner and his employs tried attacking #MunawarFaruqui

After he visited the shop of his competitor, Popularity of munawar made other party jealous thinking his business would end as Munawar visited his competitors shoppic.twitter.com/4FWVkPfycd