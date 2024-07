Bigg Boss OTT 3: अरमान मलिक द्वारा 'मच्छर' कहे जाने पर भड़के विशाल पांडे, लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Highlights इस हफ़्ते अरमान और विशाल के बीच कई बार बहस हुई, जिससे उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। हालांकि, विशाल ने इन्फ्लुएंसर पर अपना मोबाइल फोन छिपाने के लिए गुस्सा दिखाया जब अरमान ने अपने वायरल 'कच्चा बादाम' वीडियो को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, तो विशाल ने उनसे भिड़ गए

Bigg Boss OTT 3: 'बिग बॉस ओटीटी 3' में लगातार नए ट्विस्ट और सरप्राइज आ रहे हैं। अपनी कड़ी प्रतिस्पर्धा, चुनौतीपूर्ण कार्यों, दोस्ती और विश्वासघात के लिए मशहूर सेलिब्रिटी रियलिटी शो ने दो नए प्रतिद्वंद्वियों को पेश किया है। अपने झगड़े को दूसरे स्तर पर ले जाते हुए, विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच चीजें तब गर्म हो गईं जब मलिक ने उन्हें ‘मच्छर’ नाम दिया।

इस हफ़्ते अरमान और विशाल के बीच कई बार बहस हुई, जिससे उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। हालांकि, विशाल ने इन्फ्लुएंसर पर अपना मोबाइल फोन छिपाने के लिए गुस्सा दिखाया। जब अरमान ने अपने वायरल 'कच्चा बादाम' वीडियो को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, तो विशाल ने उनसे भिड़ गए। फोन छिपाने के बारे में पूछे जाने पर इन्फ्लुएंसर ने कहा कि वह मजाक कर रहे थे।

इसके बाद यूट्यूबर ने उन्हें काम पर वापस जाने के लिए कहा और वायरल गाना गाना शुरू कर दिया। विशाल ने उन्हें फिर से चेतावनी दी और कहा, "एक बार फिर मेरे कंटेंट पर बोलकर दिखाना, तुझे बताता हूं।" जब दोनों चिढ़ गए, तो अरमान ने उन्हें कई बार 'मच्छर' कहा। उनकी लड़ाई का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है और बिग बॉस के फैन हैंडल द खबरी ने भी इसकी पुष्टि की है।

