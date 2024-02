बिग बॉस OTT 2 की जिया शंकर हुई ट्रोल; मनीषा रानी के 'दोस्त' पर लगा आरोप, जानें क्या बोलीं एक्ट्रेस

मुंबई:बिग बॉस ओटीटी 2 फेम जिया शंकर ने सोशल मीडिया पर विशाल सिंह को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। एक्ट्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विशाल ने जिया का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया। खबर है कि बिग बॉस ओटीटी 2 प्रतियोगी ने इंस्टाग्राम पर अपने यूट्यूब व्लॉग का एक खंड साझा करके विशाल द्वारा उन्हें ट्रोल किए जाने के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त की।

विशाल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अभिनेत्री ने विशाल की आलोचना करने के लिए अपने एक्स का सहारा लिया। बिना नाम लिए जिया ने विशाल पर पलटवार किया और पूछा कि क्या वह 'बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए ऑडिशन दे रहे हैं'।

जिया ने कहा कि उन्हें थेरेपी सेशन के लिए साइन अप करना चाहिए। क्या कोई बीबॉस सीजन 3 के लिए ऑडिशन दे रहा है? खैर वह "शाब्दिक बकवास" ऐसा लगता है जैसे उसे थेरेपी सत्र के लिए साइन अप करना चाहिए क्योंकि वह तनावग्रस्त, उदास और जुनूनी दिखता है। क्या उसने अपनी नौकरी या कुछ और खो दिया है, अब अचानक वह अपना "अस्तित्व" खो रहा है और शायद अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है?"

Is someone auditioning for BBott season 3 ? Well that “literal shit” looks like he should sign up for therapy sessions because he looks stressed, depressed and obsessed !

Did he lose his job or something now that suddenly he’s losing his “shit” and maybe questioning his existence…