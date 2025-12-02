Bigg Boss 19: मीडिया राउंड में पत्नी और बच्चों के बारे में सेंसिटिव सवाल पर गौरव खन्ना हुए भावुक | VIDEO

मुंबई: 'बिग बॉस 19' के मीडिया राउंड के दौरान, रिपोर्टरों के कई सवालों ने फाइनलिस्ट को भावुक कर दिया। एक मीडिया वाले ने गौरव खन्ना से उनके बच्चों के बारे में एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछा, जिससे एक्टर की आँखों में आँसू आ गए। मीडिया राउंड में एक रिपोर्टर ने गौरव से कहा, "आपकी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए, सिंपैथी कार्ड खेलने से ज़्यादा कैलकुलेटिव मूव।"

इस पर गौरव ने कहा, "यह बहुत ही इमोशनल..." फिर वह बीच में ही रुक गए, और इमोशनल होकर अपनी बात कहते-कहते रुक गए। अमाल ने बीच में कहा, "पूछने के लिए यह अच्छा सवाल नहीं है।" तभी गौरव बीच में खड़ा हो गया और बोला, "मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं।" आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज के साथ गौरव ने कहा, "मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी पत्नी बोलेगी।"

Media round shuru! Sawal teekhe, jawaab mushkil, kaise karenge gharwaale iss situation to handle? 🤔🧐



Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par.



Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyfpic.twitter.com/Kigzk6yqzz — JioHotstar Reality (@HotstarReality) December 1, 2025

जैसे ही मीडिया राउंड में गौरव से पर्सनल सवाल पूछा गया, एक गुस्से वाले यूज़र ने ट्वीट किया, "ये क्या बकवास है! इस लेडी की हिम्मत कैसे हुई #GauravKhanna को पर्सनली टारगेट करने की। कोई क्यों नहीं समझ रहा, बच्चे पैदा करना या न करना गौरव सर की पर्सनल चॉइस है, तो यह उनके गेम प्ले से कैसे जुड़ा हो सकता है।" एक और ने लिखा, "यह कैसा घटिया बर्ताव है? कम से कम ऐसे सेंसिटिव सवाल तो मत पूछो। शो की बात करो, उनकी पत्नी को इसमें क्यों घसीटो?"

What the he'll!



How dare this lady target #GauravKhanna personally. Why can't no one understands, this is Gaurav sir's personal choice for having kids or not so how can this relates to his game play. #BB19#KhannaKaKhaandaan#GKcults@colorstv@EndemolShineIND… — 𝘽𝙚𝙡𝙦𝙚𝙨𝙨 ♥︎ (@SiBelle_22) December 1, 2025

What kind of cheap behavior is this? At least don’t ask such sensitive questions. Talk about the show, why drag his wife into all this?#GauravKhanna#BiggBoss19#BB19 — Nush (@nushtweets_) December 1, 2025

Tbh even though I’m not GK fan, I still think he faking but that question was not necessary. He mentioned it one time but they dragged it so much. It’s like making her wife look bad but he handled it really well — Weirdo (@Weirdism1) December 1, 2025

प्रोमो क्लिप में, एक रिपोर्टर ने फरहाना से पूछा, "आप कहती हैं कि 2 पैसे की औरत, आपके लेवल पे उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा?" इस पर, फरहाना ने जवाब दिया कि अगर कोई उन्हें पोक करता है तो वह उस व्यक्ति के लेवल पर चली जाती हैं। "अगर सामने से मेरे से कोई भिड़ता है तो मैं उसके लेवल पे जाती हूँ।"

Web Title: Bigg Boss 19 Watch Gaurav Khanna Break Down Over Sensitive Question About Wife & Kids In Bigg Boss 19 Media Round - VIDEO