Bigg Boss 19: मीडिया राउंड में पत्नी और बच्चों के बारे में सेंसिटिव सवाल पर गौरव खन्ना हुए भावुक | VIDEO

मुंबई: 'बिग बॉस 19' के मीडिया राउंड के दौरान, रिपोर्टरों के कई सवालों ने फाइनलिस्ट को भावुक कर दिया। एक मीडिया वाले ने गौरव खन्ना से उनके बच्चों के बारे में एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछा, जिससे एक्टर की आँखों में आँसू आ गए। मीडिया राउंड में एक रिपोर्टर ने गौरव से कहा, "आपकी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए, सिंपैथी कार्ड खेलने से ज़्यादा कैलकुलेटिव मूव।" 

इस पर गौरव ने कहा, "यह बहुत ही इमोशनल..." फिर वह बीच में ही रुक गए, और इमोशनल होकर अपनी बात कहते-कहते रुक गए। अमाल ने बीच में कहा, "पूछने के लिए यह अच्छा सवाल नहीं है।" तभी गौरव बीच में खड़ा हो गया और बोला, "मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं।" आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज के साथ गौरव ने कहा, "मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी पत्नी बोलेगी।"

जैसे ही मीडिया राउंड में गौरव से पर्सनल सवाल पूछा गया, एक गुस्से वाले यूज़र ने ट्वीट किया, "ये क्या बकवास है! इस लेडी की हिम्मत कैसे हुई #GauravKhanna को पर्सनली टारगेट करने की। कोई क्यों नहीं समझ रहा, बच्चे पैदा करना या न करना गौरव सर की पर्सनल चॉइस है, तो यह उनके गेम प्ले से कैसे जुड़ा हो सकता है।" एक और ने लिखा, "यह कैसा घटिया बर्ताव है? कम से कम ऐसे सेंसिटिव सवाल तो मत पूछो। शो की बात करो, उनकी पत्नी को इसमें क्यों घसीटो?"

प्रोमो क्लिप में, एक रिपोर्टर ने फरहाना से पूछा, "आप कहती हैं कि 2 पैसे की औरत, आपके लेवल पे उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा?" इस पर, फरहाना ने जवाब दिया कि अगर कोई उन्हें पोक करता है तो वह उस व्यक्ति के लेवल पर चली जाती हैं। "अगर सामने से मेरे से कोई भिड़ता है तो मैं उसके लेवल पे जाती हूँ।"

