Bigg Boss 19 Voting Trend: वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतज़ार, कौन आगे है और कौन सबसे पीछे?

By रुस्तम राणा | Updated: November 15, 2025 15:44 IST2025-11-15T15:44:24+5:302025-11-15T15:44:24+5:30

वोटिंग ट्रेंड के अनुसार, कुनिका, शहबाज़ और मालती बॉटम थ्री में हैं। हालाँकि, शहबाज़ इस हफ़्ते घर से बेघर नहीं होंगे क्योंकि वह घर के कैप्टन हैं।

नई दिल्ली: इस हफ़्ते बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतज़ार है। एक बार फिर, दर्शक इस उलझन में हैं कि कौन सबसे नीचे है और वोटिंग ट्रेंड में कौन आगे है। हालाँकि, ऐसी खबरें हैं कि इस वीकेंड कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। कुछ नेटिज़न्स के अनुसार, प्रणित मोरे वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे हैं, जबकि गौरव खन्ना कथित तौर पर दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पिछले नॉमिनेशन के दौरान वे वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे थे।

वोटिंग ट्रेंड के अनुसार, कुनिका, शहबाज़ और मालती बॉटम थ्री में हैं। हालाँकि, शहबाज़ इस हफ़्ते घर से बेघर नहीं होंगे क्योंकि वह घर के कैप्टन हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कैप्टन के पास किसी एक को बचाने का मौका होगा। अगर ऐसा होता है, तो उम्मीद है कि शहबाज़ अपने दोस्त अमाल मलिक को नॉमिनेशन से बचा लेंगे।

कुछ दर्शकों का मानना ​​है कि गौरव खन्ना वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे हैं, जबकि प्रणित दूसरे स्थान पर हैं। ट्रेंड चाहे जो भी हो, एक बात पर सभी सहमत हैं कि कुनिका सबसे नीचे हैं। बिग बॉस 19 के नवीनतम एपिसोड के प्रोमो में, गौरव और अमाल मेजबान रोहित शेट्टी के सामने एक मौखिक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं।

हाल ही में, कुनिका द्वारा मालती चाहर की कामुकता पर की गई टिप्पणी को लेकर ऑनलाइन चर्चा हो रही है। हालिया एपिसोड में, वह तान्या से कहती हैं, "एक चीज़ बोलना है, तो ऐसा है ये जो मालती मैडम ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो लेस्बियन हैं। उनके हाव-भाव भी वैसे ही लग रहे हैं, और जिस तरह से वो बातें करती रहती हैं। इस पर ध्यान दीजिए।" 

इस बात से सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। इस हफ़्ते, सलमान खान होस्ट के तौर पर नहीं होंगे और उनकी जगह रोहित शेट्टी लेंगे।

