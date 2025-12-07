Bigg Boss 19 grand finale: 'ट्रॉफी बिलॉन्ग्स टू अमाल' हुआ ट्रेंड, बड़ी संख्या में नेटिज़न्स ने कंपोज़र अमाल मलिक किया सपोर्ट

By रुस्तम राणा | Updated: December 7, 2025 18:19 IST2025-12-07T18:19:39+5:302025-12-07T18:19:39+5:30

फिनाले से कुछ घंटे पहले, एक्स पर हैशटैग #TrophyBelongsToAmaal तेजी से बढ़ रहा है, जो म्यूजिक कंपोजर-सिंगर के पक्ष में पब्लिक सपोर्ट की एक मजबूत लहर का संकेत है।

Bigg Boss 19 'Trophy Belongs To Amaal' trends ahead of finale - Netizens back composer Amaal Mallik in large numbers | Bigg Boss 19 grand finale: 'ट्रॉफी बिलॉन्ग्स टू अमाल' हुआ ट्रेंड, बड़ी संख्या में नेटिज़न्स ने कंपोज़र अमाल मलिक किया सपोर्ट

Bigg Boss 19 grand finale: 'ट्रॉफी बिलॉन्ग्स टू अमाल' हुआ ट्रेंड, बड़ी संख्या में नेटिज़न्स ने कंपोज़र अमाल मलिक किया सपोर्ट

Bigg Boss 19 grand finale: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जो इस रविवार शाम को एयर होगा। फाइनल पांच कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे हैं।

फिनाले से कुछ घंटे पहले, एक्स पर हैशटैग #TrophyBelongsToAmaal तेजी से बढ़ रहा है, जो म्यूजिक कंपोजर-सिंगर के पक्ष में पब्लिक सपोर्ट की एक मजबूत लहर का संकेत है। कई दर्शकों और फैंस को यकीन है — अमाल अगले बिग बॉस चैंपियन हो सकते हैं।

हालांकि फैंस काफी हद तक मलिक के पीछे एकजुट दिख रहे हैं, बिग बॉस की पहचान वाइल्ड ट्विस्ट के लिए है... और फाइनल रिजल्ट तभी पता चलेगा जब होस्ट सलमान खान विनर का हाथ उठाएंगे।

एक्स पर एक यूजर ने लिखा, “वह दिखने के लिए चिल्लाया नहीं। उसने मजबूत बनने की कोई योजना नहीं बनाई। अमाल ने अपने गुट को बोल दिया। ट्रॉफी अमाल की है।”

एक और यूज़र ने X पर लिखा, “ड्रामा के इस गेम में, अमाल ने इज्ज़त से खेला। सच्ची ईमानदारी। साफ़गोई। शांत ताकत। ट्रॉफी अमाल की है।” 

तीसरे यूज़र ने लिखा, “सच बोलने की हिम्मत। अफ़रा-तफ़री को संभालने के लिए शांत। इंसान बने रहने के लिए दयालु। यही अमाल है। ट्रॉफी अमाल की है।”

फिनाले रात 9 बजे से JioCinema पर लाइव स्ट्रीम होगा; टीवी देखने वाले रात 10:30 बजे से कलर्स टीवी देख सकते हैं। बॉलीवुड स्टार्स कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी अपनी आने वाली फिल्म को प्रमोट करने के लिए मौजूद रहेंगे।

अमाल मलिक के बारे में

अमाल मलिक ने मुंबई के N.M. कॉलेज से B.Com करने से पहले जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज़ और रॉक म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली — जिससे बिग बॉस के घर में म्यूज़िक की अच्छी पहचान बनी।

Web Title: Bigg Boss 19 'Trophy Belongs To Amaal' trends ahead of finale - Netizens back composer Amaal Mallik in large numbers

टीवी तड़का से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Big Boss 15televison industrySalman Khanबिग बॉस 15टेलीविजन इंडस्ट्रीसलमान खान