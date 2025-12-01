Bigg Boss 19 Grand Finale: 7 दिसंबर को मिलेगा 'बिग बॉस 19' का विनर, नए प्रोमो में टॉप 6 कंटेस्टेंट्स का हुआ खुलासा | WATCH

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस सीजन 19' दर्शकों को अलविदा कहने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि ग्रैंड फिनाले आने वाले रविवार 7 दिसंबर को है। शहबाज बदेशा 'बिग बॉस 19' से बाहर हो गए हैं, जिससे हमें ट्रॉफी के लिए टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है जिसमें सलमान खान ने कहा कि ग्रैंड फिनाले के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है और सभी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की हाइलाइट्स दिखाई गईं।

प्रोमो शेयर करते हुए चैनल ने लिखा, "फाइनल काउंटडाउन शुरू! बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को। देखते हैं कौन ले जाएगा इस सीजन की ट्रॉफी। क्या आप उत्साहित हैं?" ट्रॉफी के लिए लड़ने वाले टॉप 5 कंटेस्टेंट्स अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, मालती चाहर, गौरव खन्ना हैं। अब इन टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में से कौन गेम जीतेगा यह 7 दिसंबर को देखा जाएगा।

सलमान खान ने बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार, फिनाले से पहले का एपिसोड होस्ट किया और यह सबसे एंटरटेनिंग एपिसोड रहा। अशनूर कौर एक बड़ा फिजिकल रूल तोड़ने की वजह से घर से बाहर हो गईं, जिससे ट्रॉफी उठाने का उनका सपना टूट गया।

Grand Finale Promo Is Fully Gaurav Khanna Centric Whole Season Haters Crying “What Does GK Do?” Now Look He’s Clearly The Main Character. GK Shown 10–11 Times, Amaal 4–5, Farhana 3–4,Tanya 3–4 & Pranit Only 1–2 Time😮‍💨#GauravKhanna • #BiggBoss19 • #BB19pic.twitter.com/Lt68el0QY5 — 𝓐𓄂 (@Advik_Verse) December 1, 2025

रविवार को, "धक-धक गर्ल" माधुरी दीक्षित शो में आईं, जिससे फैंस को उनका बहुत इंतज़ार किया जाने वाला 'हम आपके हैं कौन' रीयूनियन मिला। माधुरी ने सीजन के आखिरी एविक्शन शहबाज बदेशा को अनाउंस किया और शो के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स बताए।

Web Title: Bigg Boss 19 Grand Finale: The winner of 'Bigg Boss 19' will be announced on December 7, the top 6 contestants have been revealed in the new promo. WATCH