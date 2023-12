Bigg Boss 17: विक्की जैन ने पत्नी अंकिता को थप्पड़ मारने की कोशिश की, कंटेस्टेंट्स हुए हैरान; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Bigg Boss 17: पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में आए दिन कोई न कोई बवाल देखने को मिल रहा है। शो के 68वें दिन विक्की जैन की हरकत ने पूरे घर वालों को हैरान कर दिया और तो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

नए एपिसोड में विक्की जैन और अभिषेक कुमार के बीच खाने की चीजों को लेकर तीखी बहस हुई जबकि उनकी पत्नी अंकिता लोखंडे भी दोनों की बातचीत के बीच में बात कर रही थीं। इस दौरान विक्की चिढ़ गया और उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश की।

विक्की के व्यवहार से अंकिता हैरान रह गई और वह चौक गई। वहीं, अभिषेक और अरुण मैशेट्टी हैरान रह गए। हालाँकि, विक्की ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि वह अंकिता को थप्पड़ मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि बस उसका कंबल छीनने की कोशिश कर रहा था। अंकिता अपने पति के कार्यों का बचाव करते हुए उसके साथ खड़ी रही।

