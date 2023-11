Bigg Boss 17: जिग्ना ने कहा, "मेरी उम्र का कोई नहीं जिससे मैं फ्लर्ट कर सकूं, सभी बच्चे हैं"

Highlights बिग बॉस 17 को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान बिग बॉस 17 में पूर्व पत्रकार ने कहा, मेरी उम्र का कोई नहीं जिसके मैं साथ फ्लर्ट कर सकूं नील भट्ट ने जिग्ना की बातों पर कहा, घोर कलयुग आ गया है

Bigg Boss 17: पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा ने कहा है कि यहां पर सभी बच्चे हैं कोई मेरी उम्र को नहीं जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर सकूं। जिग्ना यह सब बाते अपनी साथी सदस्य रिंकु के साथ कर रही होती है। इस पर रिंकु कहती हैं कि मेरे घरवालों ने बिग बॉस में आने से पहले कहा था कि अफेयर कर लेना। हालांकि, इस दौरान नील भी मौजूद रहते हैं और कहते हैं घोर कलयुग आ गया है।

#BB17 Live Feed:



Love to see how #JignaVora gives a head message to #MunawarFaruqui almost every night. #MunawarFaruqui𓃵 shares good bond with #RinkuDhawan and #JignaVora.#BiggBoss17pic.twitter.com/rTzuGHM9Ap