Big Boss 17: मन्नारा ने खोला 'चोपड़ा कजिन व्हाट्सएप ग्रुप' का राज! पढ़ें पूरी खबर

Highlights परिणीति की कजन मन्नारा चोपड़ा ने बिग बॉस में साथियों से परिवार के बारे में बातें साझा की मन्नारा ने बताया कि इस ग्रुप से सभी कजन जुड़े हुए हैं मन्नारा चोपड़ा ने कहा, सभी एक-दूसरे का समय-समय पर अपडेट भी लेते हैं- बिग बॉस 17

नई दिल्ली: बिग बॉस 17 में प्रियंका चोपड़ा की कजन बहन मन्नारा चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने साथियों से 'द चोपड़ा' ग्रुप के बारे में खुलासा किया है, जिसमें वो बता रही है कि चोपड़ा परिवार के सभी कजन एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। साथ ही पल-पल में सभी एक-दूसरे का अपडेट भी लेते हैं।

उन्होंने बिग बॉस में साथी कंटेस्टेंट्स से कहा कि व्हाट्सअप ग्रुप द चोपड़ा के नाम से चलता है। मन्नारा ने कहा कि इस ग्रुप में 14 चोपड़ा कजन बहन और भाई शामिल हैं। इसके साथ ये भी बताया कि ग्रुप में देश और विदेश के दूसरे शहरों और दूसरे महाद्वीप में रहने वाले कजन इससे जुड़े हुए हैं।

Priyanka Chopra sends best wishes to her cousin Mannara Chopra for Bigg Boss 17 pic.twitter.com/2RN0gI5Qee