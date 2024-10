IND vs NZ, 2nd Test: फिजूल की आक्रामकता किसी काम की नहीं?, ‘बाजबॉल’ शैली का जनक इंग्लैंड रहा नाकाम...

Highlights पुणे टेस्ट जीता जा सकता था बशर्ते कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में टेस्ट की पारंपारिक शैली में खेलते. ढाई दिन में 359 रन का लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था. तजुर्बा इस्तेमाल तभी हो सकता है जब विवेक और संयम का आधार उसे मिले.

अंग्रेजों ने पारंपारिक क्रिकेट (टेस्ट) का रुखापन दूर करने के लिए दो साल पहले इसका रंगरोगन कर दिया. अर्थात टेस्ट प्रारूप में बल्लेबाजी की पारंपारिक कछुआ छाप शैली बदलकर इसमें गति भर दी और नाम दिया ‘बाजबॉल’. अब टेस्ट में अंग्रेज बल्लेबाज ‘बाजबॉल’ शैली में खेलते हैं और अपनी टीम को अपने ही देश में जीत दिलाते हैं. एशियाई मुल्कों में इंग्लैंड की खिल्ली उड़ती है लेकिन पता नहीं भारतीय क्रिकेट टीम के रणनीतिकारों के सिर पर भी ‘बाजबॉल’ का भूत कहां से सवार हो गया. अब रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर की टीम के लड़के भी ‘बाजबॉल’ खेलने लगे हैं और टीम का वही हश्र कर रहे हैं जो इंग्लैंड का हो रहा है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मुकाबलों की सीरीज ‘बाजबॉल’ की शैली में आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में गंवा दी.

New Zealand’s terrific Test series win has left their captain Tom Latham speechless. #WTC25 | #INDvNZ https://t.co/IXer3AU8xO

पुणे टेस्ट जीता जा सकता था बशर्ते कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में टेस्ट की पारंपारिक शैली में खेलते. ढाई दिन में 359 रन का लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था. जरूरत थी खूंटा गाड़कर डटे रहने की. टीम में सभी बल्लेबाजों के पास तजुर्बे की तिजोरी भरी है लेकिन तजुर्बा इस्तेमाल तभी हो सकता है जब विवेक और संयम का आधार उसे मिले.

A stern challenge awaits India Down Under as they name their 18-member squad for the five-match Test series against Australia.



Details ➡️ https://t.co/rFOVZOnp6Z#WTC25 | #AUSvINDpic.twitter.com/jhy3pVaJk4