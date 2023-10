Bigg Boss-17 में टूट जाएगी ऐश्वर्या और नील की जोड़ी, घरवालों ने की प्लानिंग, देखें वीडियो

Highlights बिग बॉस के घर में घरवाले नील और ऐश्वर्या के बीच डालेंगे दरार नील से अलग नहीं होना चाहती ऐश्वर्या दोनों सदस्यों को समझ नहीं आ रहा घरवाले उन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं

Bigg Boss-17: बिग बॉस-17 का आगाज हो चुका है और दर्शकों को घर के सदस्य पसंद आ रहे हैं। लेकिन दो सदस्यों को एक दूसरे से अलग होने की चिंता सताने लगी है। यह दो सदस्य कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में आए ऐश्वर्या और नील हैं।

दोनों पति-पत्नी हैं। बीते दो साल पहले दोनों ने शादी की थी। इस शो से पहले ऐश्वर्या बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शैट्टी के शो खतरो के खिलाड़ी में नजर आई थी। इस शो में खतरों से संबंधित स्टंट करने के बाद ऐश्वर्या अपने पति नील के साथ बिग बॉस-17 के घर में आई। लेकिन महज दो दिनों के भीतर दोनों को यह डर सताने लगा है कि उन्हें घर के लोग एक साथ नहीं रहने देंगे और अलग कर देंगे।

Bigg Boss ko lag rahe hai Aishwarya aur Neil confused. Kya fail ho gayi inki strategy, will they change their moves?

अलग नहीं होना चाहते नील और ऐश्वर्या

नील ने ऐश्वर्या से कहा कि हमें घर के लोग अलग करना चाहते हैं। इस पर ऐश्वर्या रोने लगती हैं। ऐश्वर्या कहती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर नील कहते हैं कि इससे तुम प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस पर ऐश्वर्या हां करती हुए अपने जज्बात को छुपा नहीं पाती हैं और रोने लगती हैं। हालांकि, बिग बॉस में आगे इस कपल को डेट पर भेजने के लिए बिग बॉस तैयारी कर रहा है।

यानि कि दोनों कपल बिग बॉस के घर पर रोमांटिक अंदाज में डेट पर जाएंगे। इस दौरान कुछ कीमती समय साथ में बिता सकेंगे। बिग बॉस के द्वारा जारी उनके प्रोमो में बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस के घर में ऐश्वर्या और नील कन्फ्यूज्ड लग रहे हैं। क्या इनकी रणनीति फेल हो गई। क्या ये अपनी चाल बदलेंगे।

Miya biwi ki yeh jodi nahi samajh paa rahi hai Bigg Boss ka yeh khel.



Dekhiye #BiggBoss17, Mon-Fri 10PM & Sat-Sun 9PM sirf #Colors aur @jiocinema par. #BB17#BiggBoss@BeingSalmanKhan@HyundaiIndia@DaburIndia… pic.twitter.com/64eW3eyHfp