Telangana CM Swearing-In Ceremony: प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई दी, ट्वीट कर लिखा...

Telangana CM Swearing-In Ceremony: अनुमुला रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर, 2023 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क सहित 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

Prime Minister Narendra Modi congratulates Revanth Reddy, om taking oath as the Chief Minister of Telangana.



"...I assured all possible support to further the progress of the state and the welfare of its citizens," he tweets. pic.twitter.com/olvmYIxOfw — ANI (@ANI) December 7, 2023

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ए. रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव समर्थन का आश्वासन दिया। कांग्रेस के रेड्डी ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, ‘‘तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री रेवंत रेड्डी गारू को बधाई। मैं राज्य की प्रगति और इसके नागरिकों के कल्याण के लिए हरसंभव समर्थन का आश्वासन देता हूं।’’ मल्लू बी. विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

Congratulations to Shri Revanth Reddy Garu on taking oath as the Chief Minister of Telangana. I assure all possible support to further the progress of the state and the welfare of its citizens. @revanth_anumula — Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2023

Congress leader Revanth Reddy takes oath as the Chief Minister of Telangana at Hyderabad's LB stadium; Governor Tamilisai Soundararajan administers him the oath of office. pic.twitter.com/IKFg89N75a — ANI (@ANI) December 7, 2023

मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में एन. उत्तम कुमार रेड्डी, सी. दामोदर राजनरसिम्हा, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

State Congress president Revanth Reddy becomes the new Chief Minister of Telangana, Bhatti Vikramarka his Deputy. pic.twitter.com/rjnpsATY9T — ANI (@ANI) December 7, 2023

Hyderabad | Uttam Kumar Reddy, C Damodar Rajanarasimha, Komatireddy Venkat Reddy and D. Sridhar Babu take oath as Telangana ministers pic.twitter.com/qiD6fNU9hS — ANI (@ANI) December 7, 2023

#WATCH | Telangana CM Revanth Reddy with his deputy Bhatti Vikramarka after taking oath in Hyderabad pic.twitter.com/cN8VZF2lUW — ANI (@ANI) December 7, 2023

