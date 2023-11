Telangana Assembly Elections 2023: छह गारंटी समेत कई घोषणाएं, कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणपत्र, यहां देखें मुख्य वादे

Highlights 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ-साथ सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। प्रत्येक वर्ष किसानों को 15,000 रुपये की निवेश सहायता देने का वादा किया। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे।

Telangana Assembly Elections 2023: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया जिसमें तेलंगाना के लिए छह गारंटी और अनेक घोषणाएं हैं। कांग्रेस प्रमुख ने 42 पन्नों वाला घोषणापत्र ‘‘अभय हस्तम’ जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों का रुख है कि ‘चाहे जो हो’ कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Congress president Mallikarjun Kharge says, "...I challenge that no matter how much PM Modi and KCR make efforts together, still, Congress will come to power because the public understands the scams here. Also, his (KCR) retirement days are also… pic.twitter.com/E7XxmHBxOH — ANI (@ANI) November 17, 2023

कांग्रेस की छह गारंटी में 30 नवंबर के चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ-साथ सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। ‘रायतू भरोसा’ के तहत पार्टी ने प्रत्येक वर्ष किसानों को 15,000 रुपये की निवेश सहायता देने का वादा किया है, वहीं खेतों में काम करने वाले मजदूरों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे।

‘चेयुता’ के तहत पात्र लाभार्थियों को 4,000 रूपये सामाजिक पेंशन और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा,‘‘ हमने कर्नाटक में दिया है और इन्हें लागू किया जा रहा है। बसों में निशुल्क यात्रा योजना के कारण महिलाएं विभिन्न मंदिरों और अन्य प्रार्थनास्थलों में जा रही हैं। हम तेलंगाना को दी गई सभी छह गारंटी लागू करेंगे।’’

#WATCH | Warangal, Telangana: Congress MP Rahul Gandhi addresses a road show; says "I would like to tell the farmers of Telangana that the Congress party's government will give you a guarantee of free electricity...Farmers will not have to pay a single penny for electricity...If… pic.twitter.com/Iq3QTEGVzk — ANI (@ANI) November 17, 2023

#WATCH | Warangal, Telangana: Congress MP Rahul Gandhi addresses a road show; says, "All the portfolios that generate income are in the hands of your CM's family...Land, Liquor... all three portfolios are with your CM's family...KCR asked Congress, what did Congress do in the… pic.twitter.com/9Q4NAik9TZ — ANI (@ANI) November 17, 2023

घोषणापत्र हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबिल की तरह है। हम इसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी छह गारंटियों को पहली कैबिनेट बैठक में पारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आज मैं चुनौती दे सकता हूं और कह सकता हूं कि मोदी और केसीआर मिलकर चाहें जो भी प्रयास कर लें कांग्रेस यकीनन सत्ता में आएगी।’

#WATCH | Telangana Elections | In Pinapaka, Congres MP Rahul Gandhi says, "Chief Minister, the Hyderabad that you stole from for the last 10 years round the clock, was made the IT capital of the world by Congress party. This is an election between 'Dorala Telangana' and 'Prajala… pic.twitter.com/rgfSdRaOXy — ANI (@ANI) November 17, 2023

