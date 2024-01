Hyderabad: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, एआईएमआईएम कांग्रेस के साथ मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं

Highlights केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा प्रदेश में 10 साल तक बीआरएस की सरकार ने गरीब लोगों को धोखा दिया कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी यहां पर कोई सुधार नहीं हुआ है हैदराबाद में सीविक समस्याओं को लेकर मंत्री का मौजूदा सरकार पर फूटा गुस्सा

Hyderabad: केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की सरकार पर निशाना साधा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि

प्रदेश में 10 साल तक बीआरएस की सरकार ने गरीब लोगों को धोखा दिया। अब यहां पर उनकी सरकार नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार है। लेकिन, कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी यहां पर कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसा हाल पहले की सरकार में थी वहीं हाल अभी भी है। केंद्रीय मंत्री हैदराबाद के दौरे पर थे।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Minister and Telangana BJP President G Kishan Reddy says, "BRS cheated the poor people for 10 years and now after the formation of the Congress government, there is no improvement. There are no street lights, no sanitation and drinking water… pic.twitter.com/9C4ZPC1I6t