Chief Minister Revanth Reddy: सत्ता बदलते ही बदलाव शुरू!, ‘प्रगति भवन’ का नाम बदलकर ‘ज्योतिबा फुले प्रजा भवन’ रखा गया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने की घोषणा

Highlights ए. रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तुम्मला नागेश्वर राव और जुपल्ली कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली।

Chief Minister Revanth Reddy: तेलंगाना में सत्ता बदलते ही बदलाव शुरू हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कार्यालय-सह-आधिकारिक-निवास ‘प्रगति भवन’ का नाम बदलकर ‘ज्योतिबा फुले प्रजा भवन’ रखा गया। रेड्डी ने कहा कि सभी वादे को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

#WATCH | Telangana CM Revanth Reddy with his newly inducted cabinet in Hyderabad pic.twitter.com/g468C9rnJW — ANI (@ANI) December 7, 2023

शपथ ग्रहण करने वाले रेवंत रेड्डी ने कहा कि ‘प्रजा दरबार’ आठ दिसंबर को सुबह 10 बजे ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में आयोजित किया जाएगा। शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने दो फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली छह चुनावी गारंटी लागू करने, दूसरी एक दिव्यांग महिला को नौकरी प्रदान करने से संबंधित है।

Pragati Bhavan, Telangana chief minister''s camp-office-cum-official-residence renamed Jyotiba Phule Praja Bhavan — Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2023

कांग्रेस विधायक दल के नेता ए. रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के अलावा, मल्लू बी. विक्रमार्क (उपमुख्यमंत्री), एन. उत्तम कुमार रेड्डी, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, सी. दामोदर राजनरसिम्हा, डी. श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, डी. अनसूया (सीथक्का के नाम से मशहूर), तुम्मला नागेश्वर राव और जुपल्ली कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली।

''Praja Darbar'' to be held at Jyotiba Phule Praja Bhavan at 10 AM on December 8, says Telangana''s newly sworn-in Chief Minister Revanth Red — Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2023

#WATCH | New CM of Telangana Revanth Reddy and his family meet Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, MP Rahul Gandhi and General Secretary Priyanka Gandhi Vadra after the swearing-in ceremony in Hyderabad. pic.twitter.com/h9SqUbHXZN — ANI (@ANI) December 7, 2023

#WATCH | Telangana CM Revanth Reddy with his deputy Bhatti Vikramarka after taking oath in Hyderabad pic.twitter.com/cN8VZF2lUW — ANI (@ANI) December 7, 2023

#WATCH | Congress leader Revanth Reddy takes oath as the Chief Minister of Telangana at Hyderabad's LB stadium; Governor Tamilisai Soundararajan administers him the oath of office. pic.twitter.com/TBtZRE0YQD — ANI (@ANI) December 7, 2023

Bhatti Vikramarka takes oath as the Deputy Chief Minister of Telangana, at Hyderabad's LB Stadium. pic.twitter.com/TZgKWRA6ng — ANI (@ANI) December 7, 2023

