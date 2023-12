Assembly Elections Telangana result 2023: केसीआर किले में सेंध, रुझान में कांग्रेस को बड़ी बढ़त, 119 सीट के लिए मतगणना प्रारंभ

Highlights शुरुआती रुझान में बीआरएस 33, कांग्रेस 63 और भाजपा 07 सीट पर आगे है। केन्द्रों पर पुलिस ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। सुबह आठ बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई।

Assembly Elections Telangana result 2023: तेलंगाना विधानसभा की 119 सीट के लिए मतगणना प्रारंभ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम से बाहर निकाला गया और मतगणना केंद्रों पर रखा गया है। शुरुआती रुझान में बीआरएस 33, कांग्रेस 63 और भाजपा 07 सीट पर आगे है।

Telangana elections 2023 | BRS-3, Congress-2 as per official ECI trends as counting is underway pic.twitter.com/nH35MVBM5e