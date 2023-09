अब बिना एटीएम निकाल सकेंगे कैश, बस यूपीआई का करना होगा इस्तेमाल; जानें कैसे

UPI ATM: भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग कैश रखने के बजाय हर जगह अब ऑनलाइन ही झट से पेमेंट कर देते हैं।

यूपीआई द्वारा पेमेंट्स करना भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया है और इसके आसान इस्तेमाल के कारण इसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है।

भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। अब इस तकनीक में नया फीचर भी आ गया है जिसके लिए लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है।

दरअसल, भारत में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। यह बहुत आसान है और यह सेवा ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बिना, यूपीआई-एटीएम कार्यक्षमता का समर्थन करने वाले किसी भी एटीएम से नकदी निकालने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। इस यूपीआई एटीएम को हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है।

