बिना पैसे ब्लू टिक लेने वालों का इस तारीख से ट्विटर हटाएगा ब्लू टिक, अब केवल पेड ब्लू टिक की सुविधा रहेगी उपलब्ध

सैन फ्रांसिस्को: ट्विटर 1 अप्रैल से अपने उपयोगकर्ताओं के लीगेसी वेरिफाइड एकाउंट्स से ब्लू टिक हटाना शुरू कर देगा क्योंकि ट्विटर अपने सब्सक्रिप्शन-आधारित ट्विटर ब्लू प्रोग्राम का विस्तार करने वाला है। इसी क्रम में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने यूजर्स और संगठनों को अपने ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए अपने प्रमुख सदस्यता कार्यक्रम के लिए साइन अप करने के लिए कहा है।

बता दें कि जिन यूजर्स ने पहले बिना पैसे दिए ब्लू टिक लिया था, अब उन्हें भी ये सेवा जारी रखने के लिए भुगतान करना होगा। ट्विटर ब्लू पेड सब्सक्रिप्शन-आधारित प्रोग्राम है जो अन्य सुविधाओं के अलावा उपयोगकर्ताओं के प्रोफाइल नाम के आगे ब्लू चेकमार्क प्रदान करता है।

ट्विटर ब्लू टिक के लिए अब यूजर्स को भुगतान करना होगा। ट्विटर ने अलग-अलग देशों में अलग-अलग चार्ज निर्धारित किए हैं। भारतीय यूजर्स को ट्विटर ब्लू टिक लेने के लिए हर महीने आईओएस और एंड्रॉइड डिवाइस के लिए 900 रुपये और वेब के लिए 650 रुपये देने होंगे।

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…