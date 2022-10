ट्विटर अधिग्रहण के बाद एलन मस्क ने किया ट्वीट- आजाद हो गई है चिड़िया

Highlights एलन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने गुरुवार को ट्विटर को खरीदने के 44 अरब अमेरिकी डॉलर के करार को अमलीजामा पहना दिया। मस्क ने शुक्रवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा कि चिड़िया आजाद हो गई है।

न्यूयॉर्क:एलन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्क ने गुरुवार को ट्विटर को खरीदने के 44 अरब अमेरिकी डॉलर के करार को अमलीजामा पहना दिया। इस बीच मस्क ने शुक्रवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा कि चिड़िया आजाद हो गई है। वहीं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ट्विटर की कमान संभालते ही एलन मस्क ने चार शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटा दिया है।

कहा जा रहा है कि चार शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को मस्क ने हटाया है उसमें भारतीय मूल के सीईओ (मुख्य कार्यकारी) पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे भी शामिल हैं। खबर में इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि मस्क ने "कम से कम चार शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटाने के साथ ही ट्विटर से अधिकारियों की छुट्टी का सिलसिला शुरू कर दिया है।"

the bird is freed

खबर के मुताबिक, ट्विटर के जिन कार्यकारी अधिकारियों को हटाया गया है, उनमें अग्रवाल और गड्डे के अलावा मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल और जनरल काउंसिल सियान एजेट शामिल हैं। पराग अग्रवाल को पिछले साल नवंबर में कंपनी के सह-संस्थापक जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया था। बता दें कि अग्रवाल ने एक दशक से अधिक समय पहले ट्विटर में नौकरी शुरू की थी।

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7