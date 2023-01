जियो का सबसे बड़ा धमाका, एक साथ 17 राज्यों के 50 शहरों में शुरू की 5जी सर्विस

Highlights रिलायंस जियो ने एक साथ 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5जी सर्विस को लॉन्च किया। एक साथ इतने शहरों में डेटा सर्विस देने वाली रिलायंस पहली कंपनी बन गई है। कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2023 खत्म होने से पहले पूरे देश में 5जी सर्विस की सुविधा दे दी जाएगी।

भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंसजियो ने मंगलवार को 5जी सर्विस को लेकर बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए एक साथ 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में 5जी नेटवर्क की सुविधा देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च है, जिसमें 184 शहरों को हाई इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जो यूजर्स इन शहरों में आते हैं उन्होंने जियो वेकलम सर्विस देगा और 1 जीबीपीएस स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

रिलायंस जियो ने सर्विस लॉन्च करने के साथ ही बताया कि एक साथ इतने शहरों में 5जी सर्विस देने वाली ये पहली ऑपरेटर कंपनी बन गई है। जियो की ओर से कहा गया है कि दुनियाभर में ये पहला रिकॉर्ड बना है कि एक साथ इतने शहरों में सर्विस को लॉन्च किया गया है।

Reliance Jio today announced the largest-ever launch of its True 5G services across 50 cities across 17 States/Union Territories. pic.twitter.com/adJcu64EKd