15 साल से सिक लीव पर चल रहा सालाना 55 लाख रुपए पाने वाला IMB का कर्मचारी, इस वजह से कंपनी पर किया मुकदमा

By अनिल शर्मा | Published: May 17, 2023 11:20 AM

इयान क्लिफोर्ड ने दावा किया कि विकलांग होने की वजह से भेदभाव किया गया और 15 वर्षों में उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई।

