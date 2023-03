अमेरिकी विदेश विभाग के DFRLab ने ट्विटर को दी थी गलत जानकारी, 40 हजार ट्विटर यूजर को बता दिया था भाजपा का कर्मचारी

Highlights स्वतंत्र अमेरिकी पत्रकार और लेखक मैट टैबी (Matt Taibbi) ने ट्विटर फाइल्स की 17वीं किश्त जारी की है। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब (DFRL) 40 हजार ट्विटर अकाउंट को सेंसर करवाना चाहता था। DFRL ने इन 40 हजार ट्विटर अकाउंट्स को हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन करने वाला बताते हुए कार्रवाई करने को कहा था।

वाशिंगटनः स्वतंत्र अमेरिकी पत्रकार और लेखक मैट टैबी (Matt Taibbi) ने ट्विटर फाइल्स की 17वीं किश्त जारी की है। इसमें मैट ने खुलासा किया है कि अटलांटिक काउंसिल का डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब (DFRL) 40 हजार ट्विटर अकाउंट को सेंसर करवाना चाहता था। DFRL ने इन 40 हजार ट्विटर अकाउंट्स को हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन करने वाला बताते हुए कार्रवाई करने को कहा था। इसको लेकर DFRL ने ट्विटर को ईमेल किया था।

मैट टैबी ने अपने ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए दावा किया कि साल 2021 में DFRL के प्रबंध संपादक एंडी गारविन ने 40 हजार ट्विटर खातों की सूची माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी को ईमेल की थी और यह आरोप लगाते हुए इन्हें शैडो बैन की मांग की थी ये भाजपा के कार्यकर्ता या पेड कर्मचारी हैं और हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। इनमें ना सिर्फ भारतीयों (कई भाजपा से जुड़े) के नाम हैं बल्कि कई आम अमेरिकी भी सूची में शामिल हैं।

2. On June 8, 2021, an analyst at the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab wrote to Twitter:



“Hi guys. Attached you will find… around 40k twitter accounts that our researchers suspect are engaging in inauthentic behavior… and Hindu nationalism more broadly.” pic.twitter.com/0RpK3kyhHC