WhatsApp लिंक पर क्लिक करते ही शख्स ने गंवा दिए 17 लाख; वाट्सएप स्कैम से खुद को कैसे रखें सुरक्षित...जानिए ये 5 तरीके

By विनीत कुमार | Published: May 21, 2023 09:37 AM

हाल में WhatsApp के जरिए ठगी के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति से खुद को कैसे बचाया जाए। आज हम आपको इसी संबंध में कुछ टिप्स दे रहे हैं।

वाट्सएप स्कैम से खुद को कैसे रखें सुरक्षित? (फाइल फोटो)

